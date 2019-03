Плейлист недели: Соланж, Foals и Нильс Фрам

Соланж — «Beltway»

Спустя два года после выхода «A Seat at the Table» американская певица Соланж Ноулз вернулась с новым релизом «When I Get Home». В отличие от предыдущего лонгплея, где на первый план вышли личные переживания артистки (недавний развод и борьба за права афроамериканцев), четвертая пластинка — настоящее погружение в музыку. Певица продолжает воспевать любовь к фанку и соулу 60-х, однако добавляет щепотку экспериментов в виде проникновенных джазовых интонаций и модных трэп-трещеток. Чего стоит совершенно волшебная «Beltway» — любовные мантры в сочетании с воздушным голосом Соланж. В записи приняли участие Sampha, Tyler, the Creator, Playboi Carti, Фаррелл Уильямс, Earl Sweatshirt, Metro Boomin и другие.

Нильс Фрам — «Spells»

Немецкий музыкант Нильс Фрам как никто другой способен гармонично сочетать классическую и электронную музыку. В своем новом релизе «Encores 2» артист значительно расширяет понятие эмбиента: в атмосферной «A Walking Embrace» отсылает к французскому модерну (и чем-то напоминает Эрика Сати), в жанровой «Talisman» экспериментирует с синтезаторными партиями, а также представляет 12-минутную космическую композицию «Spells». Обязательно к прослушиванию!

Литтл Симз — «Pressure» (ft. Little Dragon)

За свои 24 года британская рэперша Литтл Симз наделала шуму на современной хип-хоп сцене, выпустив в 2015-м дебютный альбом «A Curious Tale of Trials and Persons», а также успев посотрудничать с Khalid, The Hics и Gorillaz. На этой неделе певица представила свою третью пластинку под названием «Grey Area»: в ней она уходит от жесткой подачи и агрессивного вокала в сторону поп-музыки. Этому во многом способствуют и приглашенные исполнители, среди которых соул-артисты Little Dragon и Клео Сол.

Foals — «Sunday»

На этой неделе британцы Foals представили сингл «Sunday» с первой части их грядущего лонгплея «Everything Not Saved Will Be Lost». На сей раз без сюрпризов также не обошлось: меланхоличная композиция внезапно сменяется плотным грувом и танцевальными мотивами. Сами музыканты охарактеризовали трек как «захватывающий психоделический фанк-панк прилив».

Джонни Марр — «Armatopia»

Гитарист группы The Smiths Джонни Марр продолжает выпускать концептуальные и антиутопичные треки на тему экологии. «Armatopia» — стильный синти-поп, выполненный в духе ранних New Order. Вместе с синглом вышел и клип, в котором Марр буквально призывает: если мир все больше напоминает болото, единственный разумный выход из ситуации — это хорошая вечеринка.

Тиерра Уэк — «Clones»

В 2018 году молодая хип-хоп исполнительница из Пенсильвании Тиерра Уэк получила широкое признание благодаря пластинке «Whack World». В новом треке «Clones» артистка создает минималистичный и ироничный рэп (например, в качестве эд-либа использует слово «эд-либ»), а также обращается к ненавистным подражателям.

The Drums — «626 Bedford Avenue»

Главные адепты инди-поп сцены The Drums представили еще один трек с их грядущего альбома «Brutalism» (релиз 5 марта): излюбленный музыкантами синти-поп в сочетании с тоскливой любовной лирикой.