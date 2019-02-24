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В Лос-Анджелесе вручают «Оскар». LIVE

В США проходит 91-я церемония вручения премии «Оскар». Онлайн

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Американская киноакадемия в 91-й раз вручает премию «Оскар» — торжественная церемония проходит в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. В основной номинации есть два явных фаворита: трагикомедия Питера Фаррелли «Зеленая книга» и испаноязычная драма мексиканца Альфонсо Куарона «Рома». «Газета.Ru» следит за ходом награждения в онлайн-трансляции.
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Трансляция
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04:05

На сцене Адам Ламберт и участники группы Queen с попурри из «We Will Rock You» и «We Are the Champions». В конце номера на экране появляется фото покойного солиста коллектива Фредди Меркьюри — байопик о нем «Богемская рапсодия» в этом году номинирован на главную статуэтку (но вряд ли получит заветную статуэтку из-за обвинений режиссера Брайана Сингера в педофилии).

04:00

Поехали!

03:45

Вот еще один наш текст — о том, что может произойти с киноиндустрией, если приз все-таки достанется «Роме» Альфонсо Куарона. Для Netflix и других стриминговых сервисов это будет очень хорошо — но что с остальными?

03:30

Доброй ночи! Мы начинаем трансляцию 91-й церемонии вручения премии «Оскар». В данный момент звезды все еще прогуливаются по красной дорожке и занимают свои места в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Сами награды начнут раздавать в 4 утра по московскому времени. Тем временем можно почитать наш прогноз на «Оскар-2019» — возможно, он не совпадет с решениями академиков, но мы все же очень надеемся.