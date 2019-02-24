В Лос-Анджелесе вручают «Оскар». LIVE

Доброй ночи! Мы начинаем трансляцию 91-й церемонии вручения премии «Оскар». В данный момент звезды все еще прогуливаются по красной дорожке и занимают свои места в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Сами награды начнут раздавать в 4 утра по московскому времени. Тем временем можно почитать наш прогноз на «Оскар-2019» — возможно, он не совпадет с решениями академиков, но мы все же очень надеемся.