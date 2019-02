В Лос-Анджелесе вручают «Оскар». LIVE

На сцене Адам Ламберт и участники группы Queen с попурри из «We Will Rock You» и «We Are the Champions». В конце номера на экране появляется фото покойного солиста коллектива Фредди Меркьюри — байопик о нем «Богемская рапсодия» в этом году номинирован на главную статуэтку (но вряд ли получит заветную статуэтку из-за обвинений режиссера Брайана Сингера в педофилии).