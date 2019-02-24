В Лос-Анджелесе вручают «Оскар». LIVE

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На сцене Адам Ламберт и участники группы Queen с попурри из «We Will Rock You» и «We Are the Champions». В конце номера на экране появляется фото покойного солиста коллектива Фредди Меркьюри — байопик о нем «Богемская рапсодия» в этом году номинирован на главную статуэтку (но вряд ли получит заветную статуэтку из-за обвинений режиссера Брайана Сингера в педофилии).
Поехали!
Вот еще один наш текст — о том, что может произойти с киноиндустрией, если приз все-таки достанется «Роме» Альфонсо Куарона. Для Netflix и других стриминговых сервисов это будет очень хорошо — но что с остальными?
Доброй ночи! Мы начинаем трансляцию 91-й церемонии вручения премии «Оскар». В данный момент звезды все еще прогуливаются по красной дорожке и занимают свои места в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Сами награды начнут раздавать в 4 утра по московскому времени. Тем временем можно почитать наш прогноз на «Оскар-2019» — возможно, он не совпадет с решениями академиков, но мы все же очень надеемся.