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Байден рассказал о беспокойстве американцев из-за экономики США

Байден признал, что у американцев есть причины для беспокойства из-за инфляции

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Leah Millis/Reuters

Американцев беспокоит ситуация с экономикой США. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN.

Байден рассказал об опросах, которые показывают, что многие американцы положительно относятся к своей экономической ситуации, даже несмотря на то, что они негативно относятся к экономике страны в целом.

«Идея о том, что мы находимся в ситуации, когда дела настолько плохи, что люди… я имею в виду, что мы создали больше рабочих мест. Мы находимся в ситуации, когда люди имеют доступ к хорошо оплачиваемой работе», — сказал он, признав, что у американцев есть веские причины для беспокойства, включая стоимость товаров и жилья.

«Последнее, что я видел, сочетание инфляции, стоимости инфляции и всех этих вещей, действительно беспокоит людей, и на это есть веские причины», — подчеркнул президент.

По словам Байдена, ни один президент США не добился таких успехов, как его администрация в плане создания рабочих мест и снижения инфляции.

До этого Дональд Трамп назвал американскую экономику никудышной.

Ранее главу минфина США испугало будущее экономики страны в условиях дефицита бюджета.

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