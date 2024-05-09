Комендантский час в Вильнюсе вызвал панику у жителей, которых плохо предупредили

Наличие комендантского часа в Вильнюсе вызвало беспокойство у местных жителей из-за недостаточной информированности. Об этом заявил мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение).

В ночь со вторника на среду в крупных городах Литвы, таких как Вильнюс и Каунас, впервые был введен комендантский час в рамках учений НАТО на одну ночь для тренировки комендантских подразделений.

«Было выпущено сообщение, что с 22.00 вводится комендантский час. Люди, конечно, увидели военных с орудием и не обладали всей информацией», — цитирует слова Бенкунскаса портал LRT. Множество звонков поступило в полицию и службу спасения, где люди интересовались происходящим. Это привело к некоторой панике, уточнил Бенкунскас.

По его словам, изначально планировалось оповестить население через мобильные устройства, однако Национальный центр по управлению кризисами высказал опасения, что это может вызвать панику.

«Центр принял решение избежать паники. Однако мы видим, что это было ошибочное решение, поскольку паника возникла из-за отсутствия должного локального оповещения», — подчеркнул мэр, отметив необходимость улучшения коммуникации с населением.

Ранее с десяток солдат пострадали во время учений НАТО, прыгая с парашютами.