В погоне за «Оскаром»: Netflix ставит все на «Рому» Куарона

Онлайн-кинотеатр Netflix делает большую ставку на победу испаноязычной ленты мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома» в номинации на «Оскар» за лучший фильм. Как сообщают источники TheWrap, промо-кампания картины обошлась стриминговому сервису по меньшей мере в $25 млн — если не в $30 млн. По имеющимся данным, это почти в два раза превышает производственный бюджет «Ромы». Издание отмечает, что речь идет о самой дорогой кампании по продвижению неанглоязычного фильма и одной из самых крупных в области претендентов на главную золотую статуэтку.

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При этом некоторые представители индустрии кинодистрибуции отмечают, что представления о степени влияния Netflix несколько преувеличены. В то же время часть из них встревожена перспективой победы «Ромы» на «Оскаре», поскольку в этом случае у кинематографистов может пропасть желание обращаться к не самым крупным независимым дистрибьюторам, так как Netflix готов потратить часть своего капитала в $150 млрд на привлечение внимания со стороны премий.

Как отмечает TheWrap, «несмотря на поднятую шумиху, высокобюджетная кампания Netflix по продвижению ленты Куарона не окупилась — во всяком случае, пока».

«Один из старожилов индустрии» рассказал изданию, что «если Netflix не победит в номинации «Лучший фильм» с «Ромой», они никогда не победят в ней ни с одной лентой».

«Вот почему на эту [картину] так наседают — они [Netflix] просто не могут себе позволить проиграть. Всегда будет непредвиденное обстоятельство в лице членов Академии, которые не желают награждать лису в овечьей шкуре», — пояснил собеседник TheWrap.

Еще одна отрасль, которая может оказаться под ударом в случае присуждения «Роме» награды за лучший фильм, — кинотеатры.

Поскольку модель распространения контента, используемая Netflix, никоим образом их не задействует, а сервис лишь изредка организует ограниченный прокат, они могут потерпеть ощутимые убытки. Если другие VOD-площадки пойдут по стопам Netflix и начнут активно претендовать на престижные награды для своих продуктов, у зрителей не будет необходимости (а в некоторых случаях и возможности) ходить на эти картины в кино.

Так, крупная американская сеть кинотеатров AMC Theatres уже отказалась включать «Рому» в программу своего ежегодного шоукейс-фестиваля, на котором показывают кандидатов на «Оскар» за лучшую ленту. После того, как работа Альфонсо Куарона взяла главную награду британской BAFTA, глава обширной европейской кинотеатральной сети Vue Тим Ричардс опубликовал открытое письмо, в котором назвал «Рому» «сделанным для телевидения фильмом» и заявил, что картина не может ни на что претендовать, пусть и шла в течение трех месяцев в 20 кинотеатрах Великобритании (главным образом в артхаусной сети Curzon).

«Обращение к представителям отраслевых наград и организаторам кинофестивалей является важной составляющей бизнес-плана Netflix по привлечению талантливых людей и повышению своего авторитета, — написал он. — Представьте себе сообщение, которое могла бы послать BAFTA, если бы Netflix вынудили соблюдать правила, подчеркивающие принцип, согласно которому фильм должен выходить в широкий прокат или же называться «сделанной для телевидения» лентой».

Британская академия кино и телевизионных искусств, в свою очередь, ответила, что была «удовлетворена» тем, как «Рома» продемонстрировала соответствия критериям для включения в список номинантов.

TheWrap отмечает, что Netflix поддерживает отношения с небольшими региональными американскими сетями артхаусной направленности — именно они могут быть подвержены наибольшему влиянию масштабной борьбы стримингового сервиса за «Оскар».

Так, в данный момент «Рому» прокатывают на 45 экранах, принадлежащих нескольким сетям кинотеатров. На этот факт Netflix активно обращает внимание во многих рекламных роликах и на билбордах. Помимо этого, охват проката ленты на родине режиссера — в Мексике — увеличился с 40 до 140 экранов.

Коммерческий успех картины Куарона сложно измерить традиционными показателями бокс-офиса: у фильма настолько ограниченный прокат, что его выступление в кинотеатрах нельзя считать репрезентативным. В данный момент представители дистрибуционных компаний, беседовавшие с TheWrap, в большей степени обеспокоены уменьшением временного промежутка, который обычно отводился самым крупным релизам, из-за переноса церемонии вручения «Оскаров» на более ранний срок в 2020 году (она должна состояться 9 февраля).

Стоит учитывать, что «Рома» Куарона — лишь одна из многих потенциально претендующих на крупные награды лент в обойме Netflix: в ближайшем будущем мы увидим в библиотеке сервиса новые фильмы Мартина Скорсезе, Джей Си Чендора и Джона Ли Хэнкока.