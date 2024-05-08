Окружение Суровикина прокомментировало данные о его возвращении в РФ

Генерал Сергей Суровикин находится в Африке. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники из его окружения.

До этого в сети было опубликовано видео, на котором Суровикин якобы вылетает в Россию.

Источники издания сообщили, что он находится в Африке, а опубликованное видео было снято около полугода назад.

В феврале президент России Владимир Путин исключил бывшего главкома ВКС Сергея Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса».

4 сентября российская журналистка Ксения Собчак разместила в своем Telegram-канале снимок бывшего главкома ВКС РФ Сергея Суровикина с супругой Анной. По данным СМИ, Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда обратился к Евгению Пригожину с призывом прекратить мятеж в РФ.

В сентябре Суровикина заметили в Алжире.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что у него нет данных о новой должности Суровикина.