«Зеленая книга» или «Рома»? Прогноз «Газеты.Ru» на «Оскар»

Лучший фильм: «Зеленая книга», Питер Фаррелли

Первый сольный фильм Питера Фаррелли (до этого он вместе с братом Бобом снимал различной степени придурковатости комедии вроде «Тупого и еще тупее») неожиданно влюбил в себя абсолютно всех. Если звезды когда-то над чем-то и сходятся, то именно над такими проектами: прекрасная история, разыгранная прекрасными актерами и говорящая искренним и добрым языком о самых уродливых сторонах общества. Идеальное американское кино, которое просто обязано покорить киноакадемиков.

Лучшая режиссерская работа: Альфонсо Куарон («Рома»)

Если «Зеленая книга» в лучших традициях классического Голливуда демонстрирует превосходный результат работы большого слаженного коллектива, то «Рома» Альфонсо Куарона — история противоположная (при том, что не менее (авто)биографичная и успешная в фиксации цайтгайста). Магнум опус мексиканского постановщика обречен стать классикой мирового кинематографа — а сам автор просто обязан забрать вторую в карьере золотую статуэтку за режиссерскую работу.

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Лучший актер: Вигго Мортенсен («Зеленая книга»)

В этой номинации сильную позицию занимает Кристиан Бэйл, в очередной раз провернувший жуткий эксперимент над собственным телом и набравший почти 20 килограмм. Тем не менее наш голос достается также располневшему Вигго Мортенсену, который ради роли обзавелся итальянским акцентом. Это уже третий раз, когда он претендует на награду Американской киноакадемии, и в 2019 году ему не может не повезти — тем более «Зеленая книга» стала его лучшей на данный момент работой.

Лучшая актриса: Ялица Апарисио («Рома»)

Удивительный пример самородка, обнаруженного большим профессионалом, — преподавательница по образованию Ялица Апарисио дебютировала в «Роме» Куарона и уже получила «Золотой глобус» в аналогичной категории. Воплощенная ей на экране Клео умудряется удерживать на своих плечах титанического размаха эпос, а под конец ленты встает в один ряд — не по профессиональным успехам, а по масштабу личности — с Ариной Родионовной.

Лучший актер второго плана: Махершала Али («Зеленая книга»)

Не вполне ясно, почему Махершала Али оказался в номинации на роль второго плана, а не первого, но в любом случае приза он достоин — вместе с Мортенсеном он сформировал настолько крепкий дуэт, что из итоговой суммы невозможно вычесть ни одного из двух слагаемых. Хочется верить, что успех пары перекочует с экрана и в театр «Долби».

Лучшая актриса второго плана: Эмма Стоун / Рэйчел Вайс («Фаворитка»)

Не совсем честный подход, но выбрать кого-то из двух мощно аккомпанирующих Оливии Колман женщин в «Фаворитке» мы не смогли. Выиграем мы, впрочем, при любом исходе событий.

Лучший оригинальный сценарий: Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррелли («Зеленая книга»)

«Зеленая книга» не обременена хитро сочиненными сценарными изысками — все же рассказываемая в ней истории предельно проста, однако самое чарующее в ней то, кто и как ее писал. Вместе с режиссером Питером Фаррелли и Брайном Карри (до этого выступавшим в таком качестве один раз в 2006 году) над сценарием работал родной сын главного героя фильма — Ник Валлелонга. В основу работы легли интервью, которые он брал у отца и Дона Ширли, а также письма, которые Валлелонга-старший писал жене во время их с Ширли турне по южным штатам.

Лучший адаптированный сценарий: Чарли Вачтел, Дэвид Рабинович, Кевин Уиллмотт и Спайк Ли («Черный клановец»)

С «Черным клановцем» Спайк Ли триумфально вернулся в строй — и пусть прямолинейность его высказывания, скорее всего, помешает ему взять охапку наград, поражает в нем в первую очередь именно сценарий. От безумности творящегося на экране порой трудно поверить в реальность этих событий — но загвоздка в том, что они именно что реальные.

Лучший анимационный полнометражный фильм: «Человек-паук: Через вселенные»

«Остров собак» Уэса Андерсона — вне всяких сомнений одна из лучших лент года, однако грандиозное новаторство в области анимации лишает мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» всякой конкуренции в этой номинации.

Лучший фильм на иностранном языке: «Рома», Альфонсо Куарон

«Рома» стала десятым по счету неанглоязычным фильмом в истории, для которого академики сделали исключение и номинировали заодно и на звание лучшей картины. Сложно сказать, одержит ли Куарон победу на обоих фронтах, но приз за ленту на иностранном языке у него однозначно в кармане.

Лучшая операторская работа: Альфонсо Куарон («Рома»)

Из-за занятости Эммануэля Любецки Куарону пришлось снимать свой важнейший фильм без своего любимого оператора — и в итоге он сам встал за камеру. Получилось как минимум не хуже: буквально каждый кадр здесь затягивает в себя, а приветствующий зрителя план залитого водой пола, отражающего квадратик неба, по которому ползет букашкой самолет, в обязательном порядке будут изучать студенты-кинематографисты.