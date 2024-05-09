Ненависть к «Зениту» объяснили завистью

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в интервью Legalbet заявил, что болельщики воронежского «Факела» активно высказывали негативное отношение в адрес петербургского «Зенита» по ходу игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за зависти.

По его словам, «Зенит» становится объектом критики из-за большой серии побед в чемпионате России.

«Также есть зависть, конечно. Это неотъемлемая часть любого общества. Раньше «Спартаку» все завидовали, когда он все выигрывал, но и ненавидели. Сейчас эту роль выполняет «Зенит». Так будет всегда», — заявил Васильев.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее «Краснодару» предсказали болезненное падение в турнирной таблице.