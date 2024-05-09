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СМИ: российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию

Bloomberg: российские миллиардеры возвращают свои активы в Россию

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Shutterstock

Российские миллиардеры начали возвращать свои активы из-за рубежа в Россию, несмотря на опасения конфискации. Об этом написала американское агентство Bloomberg.

По словам двух российских миллиардеров, решивших остаться анонимными, они теперь ориентируются на ведение бизнеса исключительно в пределах России и стараются не задумываться о возможной конфискации своих активов.

Издание добавило, что некоторые из самых состоятельных предпринимателей РФ все еще ищут способы сохранить свои активы на Западе, в то время как другие переносят свои дела в дружественные страны, включая ОАЭ.

Но многие решают вернуть активы в Россию.

Согласно данным агентства, состояние 26 россиян, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, оценивается примерно в 350 миллиардов долларов. Средний возраст этих людей составляет 63 года, поэтому перед ними стоит вопрос о передаче своего состояния и активов наследникам.

Один из российских бизнесменов, попавший под санкции, сообщил агентству, что переместил свои активы в Россию, но пока не разработал плана по наследству.

По информации издания, некоторые миллиардеры хранят свое состояние, включая наличные деньги, в неизвестных местах.

Ранее Нью-Йорк возглавил список городов с наибольшим числом миллионеров.

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