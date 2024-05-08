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Казахстан ввел новые условия въезда для граждан Узбекистана

Казахстан ввел новые условия въезда для граждан Узбекистана из-за РФ

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Казахстан ввел новые условия въезда для граждан Узбекистана из-за соглашений о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам РФ. Об этом сообщает МИД Узбекистана.

«При пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границы следует заблаговременно удостовериться в отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Российскую Федерацию», — подчеркнули в узбекском ведомстве.

Сообщается, что граждан Узбекистана могут не допустить к въезду из-за выявления нарушения в период пребывания в РФ или неоплаченного штрафа.

До этого погранслужба Казахстана возобновила работу КПП «Желкуар» на границе с РФ.

Согласно информации погранслужбы, пункт находится в Костанайской области, он введен в работу с 18:00 27 апреля. Ранее КПП приостанавливал свою деятельность в связи с подтоплениями, вызванными паводками.

Ранее в Казахстане заговорили об экстрадиции из РФ казачьего атамана-сепаратиста.

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