Названы российские города, набравшие популярность у туристов за год

Сильнее всего среди российских городов вырос интерес путешественников к Тюмени: в начале лета там забронировано в 4 раза больше гостиниц, чем в июне 2023-го. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В 3 раза увеличился спрос на отдых в Туапсе и Муроме, и в 2 раза популярнее стали Ростов-на-Дону и Выборг.

Более востребованными оказались и путешествия в Петрозаводск — в сравнении с июнем 2023-го доля бронирований выросла на 80,0%. Кроме того, гораздо больше россиян поедут в начале лета в Новороссийск (+66,5%) и Мурманск (+60,0%).

Примерно наполовину увеличился спрос на отели в Воронеже (+54,3%), Костроме (+52,8%), Рязани (+50,7%) и Суздале (+50%). Помимо этого, за год туристы стали больше интересоваться отдыхом в Геленджике (+28,5%), Сочи (+25%) и Пятигорске (+15,4%).

Ранее россиянам дали советы, как быстро освоить иностранный язык перед поездкой.