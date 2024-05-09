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В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области сообщил об опасности атаки беспилотников

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В Воронежской области объявили опасть атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области. На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев.

Он попросил сохранять спокойствие и подчеркнул, что системы противовоздушной обороны «наготове».

8 мая правительство Воронежской области сообщило, что парад Победы в Воронеже пройдет без широкого круга зрителей. Там отметили, что такое решение было принято с учетом оперативной обстановки. На мероприятии будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны и представители поколения, пережившего годы вторжения немецких войск.

До этого сообщалось, что в нескольких населенных пунктах Воронежской области восстановили электроснабжение, которое было нарушено из-за непогоды.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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