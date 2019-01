«Нэнси Дрю», Стивен Кинг и другие трейлеры недели

«Кладбище домашних животных» («Pet Sematary»), Кевин Колш, Деннис Уидмайер

Фильм ужасов по нашумевшему роману Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» выйдет 4 апреля 2019 года. История начинается довольно радужно: Луис Крид вместе с семьей решает переехать жить поближе к природе. Позже выясняется, что их сельский дом расположен по соседству с мрачным кладбищем домашних животных, окутанным мистическими тайнами. Именно здесь Луис хоронит своего любимого кота, который угодил под колеса грузовика в первые дни после переезда. Потеря любимца послужила началом череды жутких явлений вокруг семьи Крида.

«Нэнси Дрю и потайная лестница» («Nancy Drew and the Hidden Staircase»), Кэтт Ши

Криминальная драма о приключениях девочки Нэнси в доме с привидениями была основана на одноименной книге Милдред Уирт Бенсон. Фильм по этому произведению уже выходил в 1939 году. Умная старшеклассница Нэнси Дрю, которая отличается острой наблюдательностью, натыкается на странный дом, в котором обидают привидения, и намеревается его исследовать.

«Лего Фильм 2» («The Lego Movie 2: The Second Part»), Майк Митчелл, Триша Гам

Вышел еще один трейлер «Лего Фильма 2» с новым саундтреком: в описании видео создатели даже пообещали, что «эта песня точно застрянет у вас в голове». Впрочем, трек так и называется — «The Song That Will Get Stuck Inside Your Head». Первая часть фильма о «Лего» произвела в 2014 году настоящий фурор, собрала кучу премий и стала одним из лучших фильмов года. Режиссеры оригинальной картины Фил Лорд и Кристофер Миллер на этот раз написали только сценарий, а постановку доверили Майку Митчеллу и Трише Гам. На этот раз полюбившиеся многим герои отправятся в космос, чтобы противостоять угрозе планетарного масштаба.

«Птица высокого полета» («High Flying Bird»), Стивен Содерберг

На этой неделе Netflix опубликовал трейлер спортивной драмы Стивена Соденберга. По сюжету агент втягивает молодую звезду баскетбола в прибыльную, но чрезвычайно опасную авантюру. Мировая премьера фильма состоится на кинофестивале Slamdance 27 января 2019 года, а релиз запланирован на 8 февраля 2019 года компанией.

«Операция «Колибри» («The Hummingbird Project»), Ким Нгуйен

Американо-британо-канадский драматический триллер, созданный режиссером Кимом Нгуеном в 2018 году, рассказывает историю двоюродных братьев Винсента и Антона, который живут в мире высокочастотного трейдинга, где каждая миллисекунда может стоить миллиарды. Пытаясь реализовать сложный проект, братья сталкиваются с большими препятствиями, организованными их бывшим боссом. В фильме принимают участие такие звезды, как Джесси Айзенберг, Александр Скарсгард, Майкл Мандо, Сальма Хайек, Сара Голдберг, Анна Магуайр, Франк Шорпион, Йохан Хельденберг, Кваси Сонгуй и Айиша Исса. Мировая премьера триллера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 8 сентября 2018 года, а на американские экраны он выйдет только 15 марта.

«Властелины хаоса», («Lords of Chaos»), Йонас Окерлунд

Вышел новый трейлер ужастика, снятого Йонасом Окерлундом. Фильм рассказывает об ужасающих выходках вокалиста норвежской рок-группы, выступавшей в Осло в 1980-х годах. Молодой человек по имени Dead (Мертвый) во время живых выступлений демонстрирует саморазрушительное поведение: например, режет себя на сцене и использует в качестве реквизита свиные головы. Главные роли в картине исполнили брат Маколея Калкина Рори, Джек Килмер и Эмори Коэн. Премьера фильма состоялась в 2018 году на кинофестивале «Сандэнс», а для широкой аудитории он будет доступен с 8 февраля 2019 года.