«Не Бузова»: назван участник «Евровидения» от России

Известный российский поп-исполнитель Сергей Лазарев может стать представителем России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», который состоится в Израиле в мае этого года. Об этом сообщает Super.

По данным СМИ, Лазарев выступит с официальным заявлением в конце января. Отмечается, что подозрение вызвал тот факт, что в гастрольном графике артиста в мае этого года — период, на время которого и запланирован вокальный конкурс, — отсутствуют какие-либо концерты. Кроме того, по мнению издания, участие в 64-м «Евровидении» является прекрасной возможностью для 35-летнего вокалиста взять реванш на конкурсе, где три года назад он, выступая с композицией «You Are the Only One», оказался в шаге от победы.

Как и в 2016 году организацией выступления Лазарева займется команда народного артиста России Филиппа Киркорова, которая состоит из греческих композиторов и хореографов. В своих ранних интервью исполнитель рассказывал, что решится повторно принять участие в «Евровидении» только в том случае, если он будет уверен в том, что его песня принесет ему победу.

В последнее время экспертное жюри, занимающееся отбором кандидатов, предпочитает отправлять на конкурс артистов, имеющих контракт с крупнейшими в мире звукозаписывающими компаниями. Так, Сергей Лазарев подписан на лейбл Sony Music Entertainment, в рамках которого вышел его последний альбом «В эпицентре». Победитель «Евровидения — 2008» Дима Билан представлен на таких лейблах, как Universal и EMI.

Ранее стало известно, что шорт-лист артистов, которые якобы должны будут принять участие в отборе в качестве возможных кандидатов на песенный конкурс «Евровидение 2019», опубликованный 11 января, оказался фальшивкой. По словам представителей организатора конкурса в России (холдинг ВГТРК), список не имеет никакого отношения к реальному положению дел.

«Списка кандидатов нет и вряд ли будет. Участника назовем в конце января, — отметили организаторы. — У нас была очередность год через год до того, как Украина не пустила [певицу Юлию] Самойлову. Это был год Первого канала, но так как они не поехали, а участницу они уже выбрали и пообещали, что она в любом случае примет участие, то, соответственно, она на следующий год поехала в Португалию. Сейчас — наш год».

Среди артистов, оказавшихся в опубликованном списке, были представлены Ольга Бузова, Александр Панайотов, Manizha, Егор Крид, а также Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Елена Темникова, которые уже представляли Россию на конкурсе (Темникова — в составе группы Serebro). Кандидатуру Киркорова также поддержал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян, по мнению которого артист был еще не готов к победе в 1995 году, когда участвовал в конкурсе.

«Киркоров жадный. Жадный до победы. У него крутые шоу, он все также прекрасно поет, в тусовке конкурса он уже давно свой. На мой взгляд, пришло время опыту взять верх на «Евровидении» и снова России после победы Димы Билана заполучить хрустальный микрофон, на сей раз с помощью Филиппа Киркорова», — цитирует Манукяна »Экспресс-газета».

Певец, в свою очередь, прокомментировал слухи о возможном участии в конкурсе Ольги Бузовой, которая, по его словам, обладает всеми необходимыми качествами для достижения успеха. «В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа»,

— цитирует Киркорова «СтарХит».

В середине декабря поклонники творчества группы «Ленинград» Сергея Шнурова предложили шоумену выступить от России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом фанаты 45-летнего артиста написали в комментариях под его публикациями в инстаграме. Сам Шнур никак не отреагировал на просьбы слушателей, ограничившись благодарностями за посещение его последних концертов.

Вокальный конкурс «Евровидение-2019» пройдет в Израиле 14-18 мая. Решение о том, кто из артистов будет представлять Россию, примет специальное экспертное жюри.

В 2018 году страну на «Евровидении» представляла певица Юлия Самойлова, которая должна быть принять участие в конкурсе еще в 2017-м, когда мероприятие проходило на Украине. Тогда, однако, выступлению артистки помешал скандал — Самойлову, с раннего возраста прикованную к инвалидной коляске, не пустили на территорию страны. Причиной тому стало посещение девушкой Крыма уже после референдума на полуострове. В итоге России в том году на «Евровидении» не было.