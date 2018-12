За третьим «Оскаром»? Том Хэнкс сыграет народного героя

Новый фильм с двукратным обладателем премии «Оскар» Томом Хэнксом в главной роли будет называться «Прекрасный день по соседству» — в честь детского сериала «Наш сосед мистер Роджерс». Том Хэнкс, который считается одним из любимых американских актеров, сыграет Фреда Роджерса — одного из любимых американских телеведущих.

«Прекрасный день по соседству» вдохновлен историей дружбы Фреда Роджерса, ведущего образовательной детской передачи «Наш сосед мистер Роджерс», и журналиста Тома Юнода. По сюжету, Юноду было поручено написать статью о телеведущем. Хотя он изначально был циничным и хотел очернить Роджерса, в итоге он был настолько тронут добротой и сочувствием телеведущего, что преодолел свой скептицизм и по-новому стал смотреть на жизнь. Картина выйдет в прокат осенью 2019 года.

В своей передаче «Наш сосед мистер Роджерс» ведущий поднимал вопросы образования детей. Шоу транслировалось в ряде телевизионных сетей в Америке и Канаде с 1968 по 2001 год, и теперь благодаря фильму люди узнают об этом человеке немного больше.

Статья Юнода о Роджерсе «Можете ли Вы назвать его… героем?» (Can You Say... Hero?) была опубликована в 1998 году в журнале Esquire. В ней журналист рассказывает о том, как он поверил в бога благодаря Роджерсу. Роджерс работал на телевидении более 30 лет после окончания колледжа. Маленькие перерывы в работе, которые он себе позволял, он посвящал служению в церкви. Роджерс посетил Питтсбургскую теологическую семинарию, где он был рукоположен на пресвитерианского священника в 1963 году.

Объявляя на пресс-релизе предстоящий фильм, ведущая Кэти Ли Гиффорд рассказала, что Роджерс был ее соседом в городке Нантакете в последние годы его жизни.

«Знакомство и общение с ним было настоящим благословением. Он был самым благочестивым человеком из тех, кого я лично знала, он был восхитителен... Рядом с ним жизни людей менялись», — сказала Гиффорд.

Роджерс скончался в Питтсбурге в 2003 году в возрасте 74 лет. Годом ранее врачи поставили ему страшный диагноз — рак желудка. В январе 2003 года Роджерс перенес операцию, однако она не привела к ремиссии. 27 февраля известного телеведущего и общественного деятеля не стало. В Питтсбурге многие газеты в этот день посвятили ему большие материалы на первых полосах.

Режиссером предстоящего фильма о Роджерсе стала Мариэль Хеллер, сценарий написали Мика Фицерман-Блу и Ноа Харпстер. Ханна Мингелла, президент TriStar Pictures, будет курировать работу студии. Компания Big Beach Films продюсирует картину вместе с Марком Тертлтаубом и Питером Сарафом. В качестве исполнительного продюсера выступит Леа Хольцер из Big Beach, а также Фицерман-Блу и Харпстер. Работа над фильмом началась в 2013 году.

Отметим, что в прошлом году лучшим фильмом по версии кинокритиков США стала драма Стивена Спилберга под названием «Секретное досье». Картина о мужественных репортерах, которые с риском закрытия собственных изданий публикуют секретные документы о заговоре правительства, основана на реальных событиях — эта история произошла в начале 70-х с журналистами The Washington Post и The New York Times, а речь шла о сокрытии правды о войне во Вьетнаме. Исполнители главных ролей Том Хэнкс и Мэрил Стрип были названы лучшими актерами года.

Следующий год тоже станет насыщенным для Хэнкса. Он сыграет в фильме по Второй мировой войне «Борзая» от студии Columbia Pictures в марте и станет голосом ковбоя Вуди в «Истории игрушек 4» от Disney в июне.