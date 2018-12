«Я король ящериц. Я могу все»

Американский певец Джеймс Дуглас Моррисон, наиболее известный как Джим Моррисон, родился 8 декабря 1943 года в Мельбурне, штат Флорида. Его отец Джордж Моррисон был военным и имел звание адмирала США. Мать исполнителя Клара занималась домашним хозяйством.

В возрасте четырех лет Джим стал свидетелем серьезной автомобильной аварии, в которой погибла семья индейцев. Как утверждал певец будучи уже в зрелом возрасте, он верил, что душа одного из индейцев в тот момент могла вселиться в его тело. Впоследствии он описывал случившееся как одно из значимых событий в его жизни и часто возвращался к нему в своих стихах и в песнях, в числе которых «Dawn's Highway», «Peace Frog», «Ghost Song» и многих других.

В 1962 году Моррисон поступил в Государственный университет Флориды в Таллахасси, где изучал искусство и психологию. Также он принял участие в студенческой постановке по пьесе Гарольда Пинтера «Кухонный лифт» («The Dumb Waiter»).

Через два года Джим переехал в Лос-Анджелес, где поступил в Калифорнийский университет (UCLA) на факультет кинематографии. Известно, что за время обучения он снял две ленты — авторскую короткометражку «Американская пастораль» и документальный фильм о группе The Doors, названный «Праздник друзей».

В студенческие годы Джим начал увлекаться музыкой, в том числе творчеством таких исполнителей, как Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Боб Дилан, The Beach Boys, Love и Kinks.

Помимо музыки важной частью его жизни оставалась литература. Моррисон предпочитал поэзию Уильяма Блейка и французских символистов Шарля Бодлера и Артюра Рембо, а также произведения битников — Аллена Гинзберга и Джека Керуака. Кроме того, за свою недолгую жизнь Моррисон издал около десяти сборников собственных сочинений и стихов.

В 1965 году Джим познакомился с еще одним студентом Калифорнийского университета Рэем Манзареком, с которым они вместе организовали группу. Вскоре к ним присоединились ударник Джон Денсмор и гитарист Робби Кригер. Манзарек стал клавишником коллектива, а Моррисон – его вокалистом.

В качестве названия The Doors взяли заголовок книги «Двери Восприятия» («The Doors of Perception») английского писателя Олдоса Хаксли, описавшего свой опыт употребления психоделиков.

В 1966 году команда присоединилась к недавно созданному лейблу Elektra Records под руководством продюсера Пола Ротшильда. В январе 1967 года была выпущена дебютная пластинка, названная по имени группы.

Первый сингл с альбома «Break on Through» («To the Other Side») не имел большого успеха, зато второй — культовый «Light My Fire» — быстро достиг вершин чартов и принес группе всеобщую популярность. Сам альбом «The Doors» занял первую строчку в музыкальном рейтинге и положил начало «дорзомании».

В декабре 1967 года The Doors выпустила вторую пластинку «Strange Days». Ее синглы «Love Me Two Times», «People are Strange» и «When the Music's Over» быстро приобрели статус хитов рок-музыки. Позже группа записала еще четыре студийных альбома: «Waiting for the Sun» в 1968-м, «The Soft Parade» в 1969-м, «Morrison Hotel» в 1970-м и «L.A. Woman» в 1971 году.

Столь огромной популярности The Doors во многом способствовала харизматичная и загадочная личность ее лидера Джима Моррисона. «Я король ящериц. Я могу все» («I am a Lizard king. I can do anything») — пел вокалист в песне «Not To Touch The Earth».

Музыкант сумел вдохновить сотни молодых людей эпохи 60-70-х и стать культурным феноменом поколения. Однако созданный им образ бунтаря действовал на него самого разрушающим образом. С конца 1960-х годов Моррисон становился все более зависимым от алкоголя и наркотиков. Весной 1971 года в попытке изменить свою жизнь Джим вместе со своей женой Памелой Курсон перебрался в Париж, но так и не смог побороть зависимость.

Загадочная смерть певца 3 июля 1971 года, когда он был найден мертвым в ванне своей квартиры, еще более мистифицировала его фигуру в глазах фанатов. По официальным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Моррисон входит в так называемый «Клуб 27» — объединенное название музыкантов умерших в возрасте 27 лет. В это печальное «обьединение» включают таких легенд музыки, как Роберт Джонсон, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Курт Кобейн и многие другие.

В 1978 году группа The Doors выпустила альбом «An American Prayer», состоящий из стихов и сочинений Моррисона, которые он надиктовал на магнитофон незадолго до своей смерти. В 1993 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла, а в 2007 году получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде.