Плейлист: Деймон Албарн, Алена Алена и наследие «Грибов»

The Good, the Bad & the Queen — «The Great Fire»

Не прошло и 11 лет, как Деймон Албарн реанимировал свой лучший проект The Good, the Bad & the Queen, снова собрал в студии Пола Симонона из The Clash, Саймона Тонга из The Verve и великого афробит-барабанщика Тони Аллена и записал с ними второй альбом в дискографии коллектива — «Merrie Land». Пожалуй, лучшей музыки про Англию вообще и образца 2018 года в частности пока что никто не написал.

Майк Уилл Мейд-Ит, Кендрик Ламар и Фаррелл Уильямс — «The Mantra»

Ультимативный дрим-тим в лице Майк Уилл Мейд-Ита, Кендрика Ламара и Фаррелла Уильямса представил трек к предстоящему сиквелу спортивной драмы «Крид» с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне в главных ролях. Ждать чего-то, кроме рэпа высшей пробы, от подобного состава не приходится, — так что в данном случае все без сюрпризов (в хорошем смысле).

Ту Чейнз — «Hot Wings»

Еще одна образцово-показательная хип-хоп-новинка — от другого старожила жанра Ту Чейнза.

Алена Алена — «Голови»

Главная сенсация этой осени (по крайней мере, для украинского рэпа) — воспитательница из детского сада и по совместительству артистка Алена Алена, проживающая на селе. В октябре она выпустила два вирусных клипа «Рыбки» и «Рыбки 2», теперь подошла очередь трека «посерьезнее», — с бронебойным битом и черно-белым музыкальным видео.

Юра — «Praktika»

Другой громкий релиз в том же жанре и из той же страны, с которым Юрий Бардаш из канувших в небытие «Грибов» вернулся в строй, — очень и очень злым. На выходе получается что-то вроде танцевальной версии «Кровостока», — и это хорошо.

Жан-Мишель Жарр — «Robots Don't Cry (Movement 3)

Пионер электронной музыки Жан-Мишель Жарр, несмотря на то, что всю свою главную музыку написал еще в 70-х, до сих пор продолжает выпускать новые работы, а на этот раз решил переосмыслить свою вторую по важности пластинку — «Équinoxe». Послушать все это стоит хотя бы ради того, чтобы удивиться, что на исходе 2018-го кто-то еще умудряется сохранять такое звучание.

«Мы» — «Рядом»

Плюс одна песню в копилку очаровательных композиций милейшего поп-дуэта «Мы», которая, правда, спровоцировала очередную волну пересудов на тему того, что в группе очередной разлад (поет в «Рядом» один только Даниил Шайхинуров).

Антоха MC — «От того что есть»

Умилительная визуализация старой песни важнейшего отечественного артиста Антохи MC, — которого мы самонадеянно сватаем на место Ивана Дорна.

«Комсомольск» — «Оркестр»

Второй официальный клип московской тви-поп-команды «Комсомольск» — ничуть не хуже первого!

Хозиер — «Movement»

Продукт официального сотрудничества ирландца Хозиера и русского балеруна Сергея Полунина, который три года назад станцевал под песню музыканта «Take Me to Church» в не слабо выстрелившем видео. Тут Полунин, разумеется, тоже танцует, — причем в ассортименте.