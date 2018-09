Впервые за 36 лет: Пол Маккартни снова на вершине чарта

17-й студийный альбом сэра Пола Маккартни «Egypt Station», который увидел свет 7 сентября, занял первую строчку чарта издания Billboard, главного музыкального хит-парада США. Пластинки исполнителя не добивались подобных результатов на протяжении последних 36 лет — до этого чарт Billboard возглавлял лонгплей «Tug of War», вышедший в 1982 году.

Для самого хит-парада это стало своеобразным рекордом — более длительного перерыва (36 лет, три месяца и десять дней!) между взятиями лидирующих строчек одним и тем же артистом еще не было.

Впрочем, это касается только живых исполнителей и их прижизненных релизов: так, посмертно изданный альбом скончавшегося в 2003 году Джонни Кэша «American V: A Hundred Highways» в 2006-м стал номером один — через 36 лет, десять месяцев и девять дней после своего предшественника, концертника «At San Quentin», который был записан во время знаменитого выступления кантри-легенды в тюрьме Сан-Квентин.

Реклама

За неделю «Egypt Station» разошелся тиражом в 153 тысячи экземпляров, что существенно превзошло возложенные на него ожидания. Аналитики прогнозировали пластинке примерно 140 тысяч копий — впрочем, даже при таких показателях релиз оказался бы на первой строчке американского хит-парада.

Примечательно, что на традиционные альбомные продажи (то есть, без учета загрузок отдельных песен и воспроизведений на стриминговых сервисах) пришлось 147 тысяч экземпляров.

Эта неделя стала лучшей для Маккартни с точки зрения продаж за последние десять с лишним лет: ранее в 2007 году его диск «Memory Almost Full» дебютировал с третьей строчки с тиражом в 161 тысячу копий. Успеху «Egypt Station» поспособствовала реализация билетов на концерты, в подарок к которым шла возможность бесплатной загрузки релиза, и некоторое количество мерчендайза, продаваемого через официальный сайт музыканта.

Новая пластинка, о достоинствах которой «Газета.Ru» писала в отдельном материале, стала восьмой в дискографии Маккартни из числа достигших первой строчки Billboard 200. Альбом «Tug of War» в 1982 году держался на первой строчке на протяжении трех недель, с 29 мая по 12 июня. Также в чартах страны лидировали дебютный сольник артиста «McCartney» и лонгплеи «Red Rose Speedway», «Band on the Run», «Venus and Mars» и «Wings at the Speed of Sound».

Кроме того, с «Egypt Station» Маккартни впервые в карьере дебютировал в американском хит-параде с первого места. До этого записи музыканта стартовали в лучшем случае только со второй строчки — так было с альбомом 1997 года «Flaming Pie» и сборником «Wingspan: Hits and History», вышедшим в 2001-м.

Пластинка экс-участника The Beatles сместила на вторую строчку новый альбом рэпера Эминема «Kamikaze», а замкнул тройку лидеров дебютировавший одновременно с «Egypt Station» лонгплей певицы Лорен Дэйгл «Look Up Child».

В рамках промо-кампании альбома Маккартни дал большое количество интервью, самое интересное из которых было опубликовано журналом GQ.

В разговоре с журналистом издания музыкант пролил свет на интимные подробности жизни The Beatles. В частности, он описал несколько эпизодов сексуального характера, которые произошли за недолгое время существования группы.

По словам Маккартни, один или два раза дома у Джона Леннона происходили сеансы коллективной мастурбации, во время которых участники процесса сидели в темноте и выкрикивали имена вдохновляющих их людей.

Также исполнитель подтвердил давно ходившие слухи о другом случае, в котором фигурировал Джордж Харрисон. В 1960 и 1961 году, когда все еще никому не известные The Beatles активно выступали в Гамбурге, 17-летний гитарист в присутствии Маккартни, Леннона и Ринго Старра впервые в жизни занимался сексом с девушкой. После того как юноша расстался с девственностью, остальные трое одарили его аплодисментами.

Кроме того, Маккартни не стал ни опровергать, ни подтверждать заявление Джона Леннона, который говорил, что гастроли The Beatles напоминали фильм Федерика Феллини «Сатирикон». Сэр Пол отметил, что «никаких оргий особо и не было», однако за остальных трех «битлов» ручаться не стал.