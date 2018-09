Ваша станция, сэр: новый альбом Пола Маккартни

Что можно сказать о пластинке 76-летнего гения, который определил и практически создал всю современную поп-музыку? Пол Маккартни патологически не умеет писать плохие песни. И если его альбомы подвергаются критике (а он выпустил за свою продолжительную карьеру ряд неудачных работ), то их ругают исключительно в системе координат, заданной самим сэром Полом, который настолько высоко поднял планку, что самые провальные его работы были бы успешными, выпусти их какая-нибудь современная поп-звезда.

Музыканты в таком возрасте обычно уходят на заслуженный отдых. Однако уникальные личности — такие, как Маккартни, Роберт Плант, Роджер Уотерс, Роджер Долтри и другие — продолжают писать музыку, выпускать пластинки и давать концерты. И это им, как правило, удается на высочайшем уровне.

Маккартни — это отдельная ни с кем не сравнимая фигура. Уж кто-то, а он давно уже мог бы жить спокойной жизнью, понимая, что оставил наследие, сравнимое с великими классическими композиторами.

В 76 лет сэру Полу еще есть, что сказать, и делает он это на своем, присущем только ему, языке и лучше всех.

Вряд ли «Egypt Station» можно поставить на один уровень с безусловными шедеврами мэтра «Ram», «Band on the Run» или «Wild Life». Но он после довольно эксцентричного «New» 2013 года выпустил самый что ни на есть классический альбом Пола Маккартни. И если сравнивать «египетское приключение» с золотыми временами, то по структуре и аранжировке оно более всего напоминает «Ram».

В 2018 году, ориентированном на короткую форму, синглы и плейлисты, сэр Пол записал что-то похожее на концептуальный альбом, придав ему закольцованный вид с двумя инструментальными композициями в начале и конце. Финальный трек диска и вовсе длится более семи минут и состоит из трех частей. Так и хочется воскликнуть: «Маккартни вернулся!». Но, честно говоря, он никуда не уходил. Ну и что, что он исполнял песни с Рианной и Канье Уэстом и был замечен на селфи с Ким Кардашьян. В конце концов, главный музыкант планеты может себе позволить делать, что хочет — и прежде всего, записывать альбом тогда, когда, по его мнению, наберется достаточно качественного материала.

Именно поэтому «Egypt Station» — классический альбом Пола Маккартни. Он действительно хорош почти во всем. Есть на нем и слабые места, но они легко забываются, когда слушаешь пластинку от начала до конца.

В целом, по-настоящему серьезные претензии с музыкальной точки зрения можно предъявить только треку «Fuh You» — и это не удивительно. Альбом спродюсировал Грег Керстин, который известен своими работами с поп-звездами самого высокого уровня — Адель, Сиа, Лилли Аллен и Беком. Он также работал над последним диском Foo Fighters.

«Fuh You» была написана и записана с участником группы One Republic Райаном Теддером, и это заметно невооруженным глазом (в данном случае — ухом). Это легкий ненавязчивый синти-поп-рок, который слишком нехарактерен для Маккартни. С другой стороны, это хулиганская выходка, которая служит своего рода короткой паузой — легким отдыхом перед тем, что ждет дальше, потому что, начиная с седьмого трека, пластинка и вовсе поражает воображение.

Хулиганской «Fuh You» стала еще и потому, что в ней 76-летний человек откровенно поет про секс. И это выглядит и воспринимается примерно так же, как когда-то знаменитая битловская «Why Don't We Do It on the Road» («Почему бы нам не заняться этим посреди дороги»). И это не выглядит неуклюже — сэр Пол точно знает, что он делает, и зачем.

Пожалуй, наиболее яркими и красивыми на альбоме вышли «Confidante» и «Dominoes».

Полуакустическая «Confidante» всего за три минуты вываливает на зрителя такую массу красок и нюансов в аранжировке, что субъективно она воспринимается, едва ли не как крупная форма. На «Dominoes» мелодизм Маккартни достигает его фирменного уровня — именно такие песни он писал в The Beatles и в 70-е годы. Нельзя также не заметить в начале трека «Caesar Rock» записанные задом наперед гитары — явную отсылку к битловскому «Tomorrow Never Knows».

Маккартни вообще вдоволь позаигрывал с психоделией, и ряд композиций вполне бы мог вписаться в «Magical Mystery Tour». Вдобавок ко всему, мэтр увлекся деревянными духовыми, которые периодически появляются в аранжировкх, добавляя красок в и без того насыщенное полотно.

Итог прослушивания «Egypt Station» очень прост — то, что так долго и безуспешно пытаются скопировать во всем мире, получается у Маккартни легко и без усилий. И именно в этом заключается очарование и величие сэра Пола — уникальном мелодизме и умении придать ему наилучшую форму.