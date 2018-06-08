Тарантино собирает дрим-тим: Аль Пачино в деле

Лауреат премии «Оскар» Аль Пачино присоединился к актерскому составу «Однажды в Голливуде», девятому фильму Квентина Тарантино. В готовящейся ленте с внушительным кастом 78-летний американец сыграет роль личного агента экс-звезды одного из вестернов Рика Далтона в исполнении Леонардо Ди Каприо. По информации The Hollywood Reporter, премьера криминальной драмы запланирована на август 2019 года.

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Ранее стало известно об участии в проекте целой россыпи звезд первой величины — помимо уже упомянутых Аль Пачино и Ди Каприо, в фильме сыграют Брэд Питт, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Курт Рассел, Эмиль Хирш, Дэмиэн Льюис, Тим Рот и Майкл Мэдсен, на счету которых в сумме три статуэтки «Оскара» и аж десять «Золотых глобусов».

Действие «Однажды в Голливуде» разворачивается в 1969 году в Лос-Анджелесе. Главный герой Рик Далтон, некогда большая звезда вестернов, а ныне «сбитый летчик», вместе со своим другом и каскадером-дублером Клиффом Бутом (Питт) пытается приспособиться к изменениям в киноиндустрии. Среди прочего герои раздумывают о переезде в Европу в надежде прийтись ко двору хоть там.

Однако история получает неожиданное продолжение — по соседству с Далтоном проживает известный режиссер Роман Полански, а также актриса Шэрон Тейт (Робби), его беременная жена, которая будет убита членами преступной коммуны Чарльза Мэнсона.

Продюсерам картины выступят Дэвид Хейман («Мальчик в полосатой пижаме», все части «Гарри Поттера», номинация на «Оскар» за «Гравитацию»), Шеннон МакИнтош, ранее уже неоднократно работавший с Тарантино, и, собственно, сам Квентин. Исполнительным продюсером проекта является Джорджия Касандес, известный по «Гаттаке», «Кокаину» и «Волку с Уолл-стрит».

По признаниям режиссера «Однажды в Голливуде», он возлагает огромные надежды на актерский дуэт Ди Каприо и Питта.

«Это будет самая восхитительная звездная работа со времен Пола Ньюмана и Роберта Редфорда (известных по «Афере» и «Бутчу Кэссиди и Санденсу Киду» Джорджа Роя Хилла — «Газета.Ru»), — уверен Тарантино. — Наш сюжет разворачивается вокруг подъема контркультуры, революции хиппи и в момент зарождения нового Голливуда. Улица за улицей, квартал за кварталом мы превратим Лос-Анджелес в Голливуд 1969-го».

Ди Каприо в свою очередь признался, что был в восторге после прочтения сценария фильма, в котором он нашел определенное сходство с «Поющими под дождем». Также он заявил, что очень воодушевлен фактом предстоящей совместной работы с Питтом.

Оба актера, что примечательно, в свое время уже снимались у Тарантино (Ди Каприо сыграл рабовладельца Кэлвина Кэнди в «Джанго освобожденном», тогда как Питт исполнил роль лейтенанта Альдо Рейна, лидера партизанского отряда «Бесславные ублюдки» в одноименной картине), однако в одном проекте еще никогда не пересекались.

Марго Робби с мэтром кинематографа поработает впервые, однако с Ди Каприо уже сотрудничала в «Волке с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе — с этого фильма и стартовала успешная часть ее карьеры в большом кино.

История жестокого убийства беременной Шэрон Тейт и по сей день считается одним из самых страшных преступлений XX века. Случился инцидент в начале августа 1969-го в Лос-Анджелесе — в дом находившейся на последних неделях беременности Тейт и ее супруга Романа Полански ворвались члены секты Чарльза Мэнсона.

Сам режиссер тогда был в Лондоне, где готовился к съемкам фильма «День дельфина», а вместе с 26-летней Тейт в пентхаусе отдыхали ее приятели Джей Сэбринг, Эбигейл Фолгер и Войтеком Фриковски. Первой жертвой преступников стал 18-летний Стивен Парент, выезжавший из особняка, в котором уборщиком работал его друг. Застрелив юношу, убийцы ворвались в дом и, несмотря на мольбы о пощаде, лишили жизни всех находившихся там людей.

На месте преступления они также оставили надпись «pig» («свинья»), которая была выведена кровью Тейт.

Членов секты при этом поймали не сразу, да и случилось это во многом случайно — один из участников нападения похвастался о совершенных деяниях, что и помогло полиции выйти на правильный след.

Сам Мэнсон хоть и не участвовал в убийстве молодой актрисы, однако был назван судом вдохновителем и организатором жутких преступлений (Тейт и ее гости стали не единственными жертвами коммуны) и приговорен к смертной казни. Позднее, правда, мера пресечения была изменена на пожизненное заключение, так что Мэнсон пробыл в тюрьме вплоть до 2017 года, когда и умер в возрасте 83 лет.

Вокруг преступника также сложился целый культ почитателей, присылавших маньяку восхищенные письма и почитавших его творчество — когда-то преступник всерьез хотел стать рок-звездой.