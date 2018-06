Плейлист недели: дисс на Дрейка, Канье и новый старый Бутусов

Канье Уэст — «ye»

Самый скандальный рэпер планеты Канье Уэст выпустил новый альбом «ye», состоящий всего из семи треков. Выбрать что-то одно не представляется возможным, потому что слабые места на диске просто отсутствуют. Уэст признался на альбоме, что страдает биполярным расстройством — формой заболевания, которое проявляется смешанными маниакальными и депрессивными состояниями. Впрочем, судя по альбому и его лирике, Канье не так уж от этого и страдает. Может быть, именно психоз позволяет ему создавать неповторимую музыку.

Пуша Ти — «The Story of Adidon»

Взрывной трек рэпера Пуши Ти «The Story of Adidon» стал одним из самых обсуждаемых не только в США, но и за пределами страны. И здесь тоже не обошлось без Канье Уэста. На прошлой неделе вышел спродюсированный Уэстом альбом артиста под названием «Daytona», который всех поразил фантастическим продакшном. На песне «Infrared» Пуша обвинил канадского рэпера Дрейка в использовании так называемых «авторов-призраков», которые анонимно пишут ему материал. Дрейк ответил треком «Duppy Freestyle», где прошелся и по Пуше Ти, и по Канье. Ответ Пуши буквально взорвал соцсети.

Рэпер не оставил от Дрейка камня на камне, затронув личную жизнь канадца. Заявил о его ребенке, рожденным бывшей порно-вездой, и предложил ему наладить с ней отношения и вступить в брак. Adidon — это аллюзия на Adidas, с которым у Дрейка большой рекламный контракт, и на сына артиста — Адониса.

Gorillaz — «Humility»

Приезжающие в Россию Gorillaz выпустили долгожданный клип на сингл с нового альбома «The Now Now». Песня называется «Humility» и звучит не совсем обычно для коллектива.

Фронтмен группы Деймон Албарн пригласил легендарного джазового гитариста Джорджа Бенсона, который записал для трека гитары, которые придают песне элегантности и отлично сочетаются с вокалом Албарна. Gorillaz выступят в Москве в рамках фестиваля Park Live, который пройдет 27-29 июля.

The 1975 — «Give Yourself A Try»

Индирокеры из Манчестера The 1975 порадовали своих поклонников новым синглом «Give Yourself A Try» с предстоящего альбома «A Brief Inquiry into Online Relationships». Парни записали классическую синти-поповую композицию с цепляющим «хуком». Это отдает своего рода трибьютом The Cure, сравнения с которыми The 1975 вряд ли удастся избежать после такого трека.

Роджер Долтри — «As Long As I Have You»

Легенда британского рока вокалист The Who Роджер Долтри выпустил сольный альбом под названием «As Long As I Have You». Заглавная композиция с диска звучит неожиданно современно и в то же время ожидаемо отлично записана и спродюсирована. Долтри использовал все свое воображение, включив в аранжировку духовую секцию, хорошо читаемый рояль и богатый хор бэк-вокалисток. Сам мэтр звучит так же молодо, как и 50 лет назад, показывая все свои вокальные способности.

Beth Orton & The Chemical Brothers - «I Never Asked To Be Your Mountain»

Ветеран английской фолк-сцены Бет Ортон записала кавер на песню 1967 года «I Never Asked To Be Your Mountain», написанную Тимом Бакли. Певица отлично справилась с легендарным материалом, а помог ей в этом легендарный дуэт The Chemical Brothers. Электронщики из Манчестера идеально точно уловили дух оригинальной композиции и смогли добавить в нее много неожиданных и в то же время гармоничных красок.

Лили Аллен — «Lost My Mind»

Молчавшая четыре года Лили Аллен готовит к релизу свой четвертый студийный альбом «No Shame». Второй сингл с предстоящего лонгплея «Lost My Mind» уже доступен в сети. Песня, как и весь альбом, очень личная для артистки, которая последние годы пыталась найти вдохновение после тяжелого разрыва со своим супругом и последующего развода. Местами кажется, что Аллен звучит еще нежнее и легче, чем обычно.

Вячеслав Бутусов — «Синоптики»

Вячеслав Бутусов к 315-летию Санкт-Петербурга перепел знаменитую песню «Наутилуса» 1985 года «Синоптики» и выпустил клип. Композиция хорошо известна поклонникам группы, и для них новая версия может звучать немного неожиданно, так как Бутусов при ее записи отказался от электроники и выбрал акустический вариант с вдохновенно солирующей трубой.

Клип представляет собой старинные изображения Северной столицы и фотографии известных советских рок-музыкантов, которых и символизируют синоптики в песне. В видеоряде использованы фотографии Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Юрия Шевчука, Александра Башлачева и многих других.