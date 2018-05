Хуже Queen только Bon Jovi

Американское издание Vulture опубликовало рейтинг 214 музыкантов и групп, включенных в Зал славы рок-н-ролла. По мнению музыкальных критиков, лучшим и самым достойным представителем Зала славы стал Чак Берри, умерший в 2017 году в возрасте 90 лет. Чак Берри — пионер рок-музыки и автор самого известного рок-н-ролльного стандарта «Johnny B. Goode». Действительно, влияние Берри на современную музыку переоценить невозможно, и под его песни «Roll Over Beethoven», «Rock and Roll Music» и «You Never Can Tell» до сих пор танцует молодежь.

Второе место в списке заняли The Beatles, а лауреат нобелевской премии по литературе Боб Дилан стал третьим. «Король рок-н-ролла» Элвис Пресли оказался четвертым, обойдя «отца фанка» Джеймса Брауна.

Так или иначе, первые 50 позиций в рейтинге не вызывают вопросов, потому что здесь представлены легендарные музыканты, которые своим творчеством значительно повлияли на современную рок- и поп-сцену. И по большому счету, не так уж и важно, опередил Элвис Пресли Боба Дилана, или же нет, так как их фигуры уже давно стали культовыми.

Однако, что касается последних мест, то здесь получилось не все так гладко, и список подвергся критике не только со стороны читателей издания, но и вызвал недоумение некоторых известных музыкантов.

Больше всего вопросов у меломанов и музыкантов вызвало предпоследнее 213-е место группы Queen, которую авторы рейтинга назвали «самой переоцененной поп-группой», чья музыка представляет собой «имитацию имитаций».

Ниже Queen в списке оказались только глэм-рокеры Bon Jovi, принятые в Зал славы в текущем году. По мнению издания «участники Bon Jovi играют не в рок-группе, а в фильме про рок-группу». Автор также опасается того, что включение Bon Jovi в Зал славы рок-н-ролла может создать опасный прецедент, в результате которого в него примут и такие группы, как Nickelback, Def Leppard и Matchbox 20.

Тем не менее последнее место Bon Jovi не вызвало волну негодования, в отличие от 213-й позиции Queen. Многие российские музыканты уже высказались на этот счет, посчитав, что это явная недооценка коллектива.

Так, Юрий Лоза в беседе с «Говорит Москва» назвал составителей рейтинга.

«Делайте любые рейтинги — люди, которые любят Bon Jovi, все равно будут ходить на ее концерты. Группа Queen столько сделала всякого разного, что она вообще не классифицируется. Ее нельзя вносить в залы славы какого-либо стиля. Эта группа во всех стилях работала, — сказал Лоза.

— Им нечем заняться, они расставляют какие-то рейтинги. Наверняка, бездари. Потому что талантливый человек не может не признать, что Queen или Bon Jovi – это самодостаточные коллективы со своим видением мира, создавшие много интересных произведений. Нужно быть просто кретином, чтобы расставлять таким образом по каким-то там рейтингам».

Лоза также отметил, что его песня «Плот» не фигурирует ни в каких рейтингах, что не мешает ее популярности.

«Однажды Первый канал провёл опрос в программе «Достояние республики», где они выбирали хит прошлого века. Победила песня «Плот». Эта песня единственная, которую поют американцы на английском языке.

Я единственный советский и российский композитор, которого поют американцы.

Я ни разу не был ни в одном рейтинге, ни в одном списке как композитор или поэт», — подчеркнул музыкант.

Не остался в стороне и один из основателей группы «Машина времени» Евгений Маргулис.

«Они дураки. Рейтингами занимаются только бездари. По поводу Bon Jovi у меня есть сомнения, а Queen — пожалуй, нет, — сказал Маргулис «НСН».

— Если команда достойная и прошло огромное количество времени с того момента, когда они развалились и перестали играть, и их еще помнят до сих пор, значит, все нормально».

Одни из последних мест в рейтинге также заняли такие известные группы, как Kiss, Metallica, Deep Purple, Red Hot Chili Peppers и ABBA. Любопытно, что претензии к включению АВВА в Зал славы в основном заключаются в том, что шведский квартет всегда был флагманов поп-сцены и не играл рок-музыку, хотя последние 15 лет в престижный клуб стали принимать музыкантов различных направлений и стилей. Так, на высокой 30-й позиции оказались легенды хип-хопа Public Enemy, а рэпер Tupac Shakur опередил в рейтинге The Doors, Карлоса Сантану, Тома Уэйтса и Питер Гэбриэла.

В 2018 году в Зал славы рок-н-ролла вместе с Bon Jovi были включены Нина Симоне, Dire Straits, The Cars, Moody Blues. Среди номинантов, не набравших необходимое количество голосов, были такие знаковые исполнители, как Radiohead, Rage Against the Machine и Depeche Mode.