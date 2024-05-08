В МИД РФ пообещали ответить на высылку военного атташе страны в Британии

Москва намерена дать адекватный ответ на решение Лондона выслать российского военного атташе в королевстве. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранны дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Даст адекватный ответ», — сказала дипломат, отвечая на вопрос о реакции Москвы на произошедшее.

8 мая агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Джеймса Клеверли сообщило, что власти страны решили выслать военного атташе РФ. По его словам, мужчина якобы является «необъявленным офицером» российской военной разведки.

19 марта внешнеполитическое ведомство Эстонии объявило одного из работающих в стране российских дипломатов нежелательной персоной. Тогда же была анонсирована его высылка из республики.

До этого министерство иностранных дел Австрии уведомило двух сотрудников посольства РФ в стране об их высылке. От дипломатов потребовали покинуть Вену до 19 марта. При этом причиной такого решения послужило поведение представителей Москвы, якобы «не соответствующее их дипломатическому статусу».

Ранее РФ выслала двух латвийских дипломатов по принципу взаимности.