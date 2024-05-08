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В Польше началось следствие в отношении бежавшего в Белоруссию судьи

Польская прокуратура начала следствие в отношении бежавшего в Белоруссию судьи

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Информационное агентство БелТА/belta.by

Прокуратура Польши начала следствие в отношении бежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Отмечается, что прокуратура приняла соответствующее решение после предварительной проверки. Шмидта подозревают в сотрудничестве с разведкой иностранного государства. Ему может грозить от восьми лет лишения свободы.

До этого польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы.

По словам Шмидта, он работал судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

8 мая премьер-министр Польши Дональд Туск поручил профильным ведомствам лишить иммунитета варшавского судью Томаша Шмидта, который недавно уехал в Белоруссию.

Ранее в варшавском суде рассказали о сбежавшем в Белоруссию судье.

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