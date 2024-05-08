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Тренер «Балтики» получил денежный штраф из-за слов о позорном судействе

КДК РФС оштрафовал Игнашевича на 200 тысяч рублей за слова о позорном судействе

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Михаил Голенков/РИА Новости

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич наказан условной дисквалификацией на два матча за то, что назвал позорным судейство Сергея Иванова в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Об этом сообщил РИА Новости председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Также специалист будет вынужден заплатить денежный штраф в размере 200 тысяч рублей.

Игнашевич возглавил калининградскую команду 2 октября 2021 года. По итогам сезона 2022/23 «Балтика» заняла второе место в Первой лиге и вышла в РПЛ. Спустя 25 лет клуб вернулся в высший дивизион российского футбола

«Урал» победил со счетом 2:1, забив решающий гол на последних минутах матча. В турнирной таблице чемпионата России «Урал» занимает 13-е место, набрав 28 очков. «Балтика» идет на 15-м месте, имея в активе 26 баллов.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ петербургский «Зенит», который набрал 51 очко. На балл меньше имеют идущие на втором и третьем местах «Краснодар» и московское «Динамо».

Ранее слова Игнашевича о позорном судействе навали неприятными.

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