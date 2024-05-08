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На Украине приняли законопроект о мобилизации осужденных

Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осужденных

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РИА Новости

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его словам, за принятие документа проголосовали 279 депутатов.

18 апреля депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что на Украине могут быть мобилизованы до 10 тысяч осужденных.

По его мнению, при нынешних потребностях украинской армии в мобилизации — «это ничто».

Парламентарий также отметил, что в начале конфликта на Украине уже освобождали осужденных, участвовавших в боевых действиях.

Всего в пенитенциарных учреждениях Украины находится около 45 тыс. человек.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

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