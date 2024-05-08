В Польше раскрыли новые подробности о «российском дезертире»

Польские пограничники заявили, что задержанный на границе с Белоруссией «российский дезертир» якобы воевал на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь Подляского отдела Пограничной стражи Катажина Зжанович сказала журналистам, что задержанный якобы нелегально перешел границу из Белоруссии в Польшу, где его и задержали.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM заявил, что на границе с Белоруссией задержали российского дезертира. По его словам, это подтвердила служба Пограничной стражи страны. По данным ведомства, речь идет о 41-летнем мужчине, который незаконно пересек границу Белоруссии с Польшей.

Однако в посольстве РФ в Варшаве в ответ на это заявили, что не получали никакой информации о задержании российского военного. Там отметили, что намерены обратиться по этому поводу в МИД республики.

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