Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше раскрыли новые подробности о «российском дезертире»

Польские пограничники заявили, что задержанный «дезертир» воевал на Украине

close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польские пограничники заявили, что задержанный на границе с Белоруссией «российский дезертир» якобы воевал на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь Подляского отдела Пограничной стражи Катажина Зжанович сказала журналистам, что задержанный якобы нелегально перешел границу из Белоруссии в Польшу, где его и задержали.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в эфире радиостанции RMF FM заявил, что на границе с Белоруссией задержали российского дезертира. По его словам, это подтвердила служба Пограничной стражи страны. По данным ведомства, речь идет о 41-летнем мужчине, который незаконно пересек границу Белоруссии с Польшей.

Однако в посольстве РФ в Варшаве в ответ на это заявили, что не получали никакой информации о задержании российского военного. Там отметили, что намерены обратиться по этому поводу в МИД республики.

Ранее участник СВО из Омска потерял память и, лишившись документов, заблудился в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами