«Нашкодил в юности»: музыкант Вишня — о штрафе за пропаганду наркотиков в песнях 30-летней давности

Продюсера и композитора Алексея Вишню оштрафовали по статье о пропаганде наркотиков из-за песен «Шприц» 1989 года и «Нам хана» 1998 года. В беседе с «Газетой.Ru» Вишня сказал, что его наказали не за написание песен, а за публикацию в интернете. По его словам, он отвечает за то, что «нашкодил» в молодости.

«С одной стороны да, дело было в другой стране и очень давно. Но оно было. Никто не навязывал мне выбор тем. Нашкодил в юности, ответ держу в старости. Наказали за выкладку в интернете, а не за написание», — сказал он.

5 апреля издание «Фонтанка» сообщило, что в призведениях музыканта и звукорежиссера группы «Кино» Алексея Вишни нашли пропаганду наркотиков. Его композиция 1989 года «Шприц» 1989 года стала трендом в соцсетях спустя 25 лет. В песне герой рассказывает об обращении со шприцом, использует слова «приход» и «улет» и упоминает названия наркотических веществ. В сети композицию часто называют пародией на хиты группы «Ласковый май» из-за характерного звучания и вокала.

Кроме того, пропаганду наркотиков усмотрели в песне «Нам хана», выпущенной в 1998 году. По словам самого Вишни, песни были написаны 30-40 лет назад без намерения пропагандировать наркотики, а в композиции «Нам хана» говорится об ответственности за противоправные действия.

8 мая Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Вишню оштрафовали на пять тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. В зале суда музыкант объяснил, что писал песни, когда этого закона еще не существовало.

«Я действительно пел про наркотики, но я пел как тебе будет плохо от них», — сказал он на заседании.

Ранее в песнях рэпера Toxi$ нашли пропаганду наркотиков.