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Россиянин отправил почтой золото и серебро на миллионы рублей и попал под суд

Омич отправил почтой из Якутска золото на 11 млн рублей и попал под суд

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Global Look Press

Жителя Омской области обвинили в незаконном обороте драгоценных металлов на миллионы рублей, уголовное дело в отношении него направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха.

По версии правоохранителей, в октябре 2023 года омич прибыл в Якутск, где незаконно приобрел 1,8 кг золота и 0,5 кг серебра у своего знакомого, после чего запаковал покупку в посылку и почтой отправил в родной город. Стоимость драгоценных металлов, которые выкупил россиянин, эксперты оценили в 11 млн рублей.

Посылку изъяли сотрудники полиции в отделении почтовой связи.

«По факту незаконной реализации драгоценных металлов уголовное дело выделено в отдельное производство, находится на стадии расследования», — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Ранее жительница Омска отправила ведьме по почте 6 килограммов золота за снятие порчи.

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