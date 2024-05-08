Россиянин отправил почтой золото и серебро на миллионы рублей и попал под суд

Жителя Омской области обвинили в незаконном обороте драгоценных металлов на миллионы рублей, уголовное дело в отношении него направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха.

По версии правоохранителей, в октябре 2023 года омич прибыл в Якутск, где незаконно приобрел 1,8 кг золота и 0,5 кг серебра у своего знакомого, после чего запаковал покупку в посылку и почтой отправил в родной город. Стоимость драгоценных металлов, которые выкупил россиянин, эксперты оценили в 11 млн рублей.

Посылку изъяли сотрудники полиции в отделении почтовой связи.

«По факту незаконной реализации драгоценных металлов уголовное дело выделено в отдельное производство, находится на стадии расследования», — рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Ранее жительница Омска отправила ведьме по почте 6 килограммов золота за снятие порчи.