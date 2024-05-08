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Объем международной финансовой помощи Украине резко сократился

Нацбанк Украины: объем международной помощи за апрель сократился в пять раз

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Shutterstock/OlekStock

Объем финансовой помощи других стран Украине по итогам апреля сократился более чем в пять раз, до $1,6 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статистику украинского Нацбанка.

Для сравнения: в марте Украина получила от Евросоюза порядка $9 млрд.

ЦБ Украины в прошлом месяце также удалось привлечь еще $46,6 млн благодаря размещению валютных облигаций внутреннего госзайма.

Тем не менее общая сумма поступивших средств оказалась меньше затрат страны на поддержание курса гривны. Так, на стабилизацию нацвалюты Нацбанк Украины направил $2,3 млрд. Кроме того, регулятор потратил еще $884,5 млн на погашение госдолга.

На днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны-участницы Европейского союза смогли достичь соглашения об использовании 90% доходов от замороженных активов России на нужды Украины.

Ранее экономист оценил, чем грозит решение ЕС отправить доходы от российских активов Киеву.

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