Бойца поп-ММА, врезавшегося на Porsche в разведённый Троицкий мост, поймали

В Москве задержан боец поп-ММА Ибрагим Исламов. Ему грозит два года тюрьмы за ДТП в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

«25 апреля 2024 года около 01.50 автомобиль Porsche, двигавшийся встречной полосе, въехал в раздвижную часть Троицкого моста. В результате ДТП пострадавших нет, а водитель скрылся с места аварии, бросив машину. Утром 8 мая 2024 года в ходе служебной командировки в Москву петербургские полицейские задержали подозреваемого в квартире дома 78/3 по Люблинской улице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время он будет доставлен в Петербург и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Уголовное дело возбуждено за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге актер Александр Майоров, известный по сериалам «Невский», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», попал под машину.

Актер пытался перебежать дорогу в нетрезвом состоянии. После аварии Майоров примерно 15 минут был без сознания, но затем пришел в себя и попытался убежать. В больнице у актера диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги.

На странице Майорова в соцсети «ВКонтакте» режиссер Лия Рольбина написала, что пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что дорожный конфликт перерос в массовую драку в Краснодарском крае.