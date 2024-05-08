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Ученые назвали важный фактор прочных отношений, о котором часто забывают

PSPB: понимание со стороны друзей и любимых глубоко влияет на качество отношений

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Shutterstock

Канадские ученые из Университета Брока изучили важность чувства взаимопонимания в романтических и дружеских отношениях. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Команда сосредоточилась на том, как понимание со стороны близких людей может сделать отношения центральными для самоидентичности человека.

«Мы пришли к выводу, что чувство понимания может глубоко резонировать с тем, кем являются люди. Это может стать одним из способов, благодаря которому человек начинает больше ценить отношения и видеть в них особый смысл», — отметили авторы исследования.

Ученые провели серию из четырех экспериментов, в ходе которых участникам предложили описать ситуации понимания и непонимания в различных сценариях отношений. Добровольцы также должны были рассказать, насколько взаимоотношения с близкими людьми важны для их самоощущения.

Исследователи обнаружили, что когда участники отыгрывали сценарии взаимопонимания в отношениях (романтических или дружеских), у них возникало более сильное чувство последовательности, наличия смысла и отождествления своей личности с этими отношениями.

Специалисты отметили, что самоидентификация через отношения делает такую связь более прочной, поскольку в этом случае люди охотнее защищают эти отношения как часть своего мировоззрения.

Ранее ученые назвали различия в проявлениях ревности у мужчин и женщин.

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