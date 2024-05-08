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Британия лишит дипломатического статуса некоторые объекты РФ

Reuters: Британия лишит дипломатического статуса некоторые объекты РФ

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Global Look Press

МИД Великобритании намерен лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости, принадлежащие РФ. Об этом сообщает Reuters.

«Мы снимем дипломатический статус дипломатических помещений с нескольких объектов, связанных с Россией, в Великобритании... мы вводим новые ограничения по дипломатическим визам для россиян, в частности, ограничим срок, на который российские дипломаты смогут приезжать в Великобританию», — сообщил парламенту министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли.

По его словам, эти ограничения необходимы из-за «подрывной деятельности» РФ в странах Евросоюза и Великобритании.

Также Великобритания выслала российского военного атташе.

До этого Великобритания, США и Австралия ввели санкции в отношении россиянина Дмитрия Хорошева, которого считают одним из лидеров хакерской группировки LockBit.

Ранее Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.

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