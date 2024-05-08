Фестиваль поменял название после новостей о приезде Канье Уэста в Россию

Фестиваль ATLANTA SUMMER FESTIVAL сменил название ради отсылки к рэперу Канье Уэсту, который, возможно, приедет в Москву с концертом. Теперь мероприятие называется ATLANTA SUMMER WEST'IVAL, сообщила «Газете.Ru» пресс-служба МТС Live.

На фоне новостей о возможном приезде Уэста в Россию организаторы решили порадовать фанатов зарубежного рэпа и музыкальной культуры забавной отсылкой к Канье в названии. Помимо этого, стал доступен специальный скидочный промокод для желающих купить билеты. Выступление Канье не ожидается на мероприятии, но зато приедут рэперы FRIENDLY THUG 52 и ALBLAK 52, HUGO LOUD и YUNGWAY.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках» сообщил, что рэпер Канье Уэст планирует выступить в России этим летом. Журналисты писали, что контракт с артистом уже подписан. По их информации, исполнитель должен был отыграть шоу в свой день рождения 8 июня. Рэпер хотел прилететь в Россию со своей женой, моделью Бьянкой Цензори.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с «Известиями» опроверг информацию о визите Канье Уэста в ближайшее время. Однако глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что возможность выступления Канье Уэста в России действительно обсуждается.

Ранее Мизулина отреагировала на новость о концерте Канье Уэста.