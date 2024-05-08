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Парад Победы в Воронеже пройдет без широкого круга зрителей

Парад Победы в Воронеже пройдет без зрителей из-за оперативной обстановки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Парад Победы в Воронеже пройдет без широкого круга зрителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

Такое решение было принято с учетом оперативной обстановки. На мероприятии будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны и представители поколения, пережившего годы вторжения немецких войск.

До этого губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в Воронеже проведут парад на 9 Мая без салюта.

6 мая сообщалось, что на парад Победы 9 мая в Москве будут приглашены дипломаты и военные атташе только из дружественных России стран.

Отмечалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и параде Победы в Москве.

4 мая сообщалось, что посетить Москву 8-9 мая планирует президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев.

Кроме того, принять участие в параде Победы в Москве может президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии посетит парад Победы в Москве.

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Парад Победы — 2024
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