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Наркологическая клиника Стаса Пьехи заработала десятки миллионов рублей за год

Доход наркологической клиники певца Пьехи за 2023 год составил 44 млн рублей

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Стас Пьеха/VK

Наркологическая клиника российского певца Стаса Пьехи заработала за 2023 год 44 миллиона. На данные из открытых источников, свидетельствующие об этом, обратил внимание портал «Страсти».

«ПС Клиника» Пьехи, оказывающая услуги по лечению алкогольной и наркотической зависимостей, а также реабилитации, работает с 2020 года.

По документам клиника принадлежит матери певца, артистке Илоне Броневицкой, лицо Пьехи компания использует для продвижения.

За 2023 год, согласно открытым данным, реабилитационный центр заработал 44,2 миллиона рублей, из них чистая прибыль составила 3,8 миллиона рублей. В 2022 году доходы клиники составили 42 миллиона рублей, чистая прибыль была отрицательной — минус 172 тысячи рублей.

Сам Стас Пьеха не раз признавался, что страдал от наркозависимости, пережил три реанимации и инфаркт. В 2023 году Пьеха рассказывал, как повлиял на его жизнь отказ от алкоголя.

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