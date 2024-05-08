Убит спасшийся из «Азовстали» боец «Азова»

Военнослужащий батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Назарий Гринцевич был убит при столкновении с российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Украина.ру».

Военный с позывным Гренка попал в российский плен в 2022 году после сдачи формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

После процедуры обмена Гринцевич вернулся домой и снова отправился в зону боевых действий. Он вступил в 12-ю бригаду Национальной гвардии Украины, сформированную из бывших солдат «Азова», в составе которой воевал вплоть до гибели.

3 мая в Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии гражданина Украины Владислава Плахотника за участие в батальоне «Азов».

До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима инструктора «Азова», устроившего расправу над жителем Мариуполя.

В апреле сообщалось, что бойцы «Азова» отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по удержанию Часова Яра.

Ранее пленный рассказал о провокациях «Азова»* против ДНР.