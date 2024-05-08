В Москве умерла жена депутата, обвинившая мужа в избиении

В Москве умерла жена депутата «Единой России» Валерия Демина — Анастасия. О смерти жены на своей странице во «ВКонтакте» рассказал сам Демин.

«Я правда не могу словами выразить все то, что я чувствую. Скорбь, боль, злость и ощущение пустоты...Милая, моя Настена. Ты была лучшей матерью и нашим солнышком.. А сейчас жизнь разделилась на «до» и «после»... А вот как это » после» я не знаю...Прости нас всех за все... Царствие небесное и вечная память тебе», — написал он (орфография и пунктуация автора сохранены. — «Газета.Ru»).

По его словам, Анастасия скончалась 6 мая. В феврале Telegram-канал Baza сообщал, что 42-летняя женщина обвинила своего супруга в избиении. Она утверждала, что муж вернулся с СВО и жестоко ее избил. Мужчина был недоволен тем, что жена со сломанной рукой почти не занимается работой по дому.

В последние месяцы женщина мучалась от боли из-за сломанного плеча, принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки. Точная причина ее смерти еще неизвестна.

Валерий Дёмин является депутатом от партии «Единая Россия» в совете муниципального округа Бабушкинский. Анастасия, которая сама была избрана в совет депутатов от округа Ростокино, писала на мужа заявление в полицию, но позже забрала его.

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