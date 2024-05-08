В Курской области ВСУ нанесли удар по трактору

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство на трактор, который находился в селе Троицкое в Кореневском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ранение получил водитель, производивший подкормку растений. Незамедлительно он был доставлен в Глушковскую ЦРБ, где ему оказана медицинская помощь», — сообщил глава региона.

По его словам, повреждения получил только трактор, его владельцу помогут с ремонтом.

До этого Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 12 точек на территории региона 4 мая. Он отметил, что пострадавших при этих обстрелах нет. Также прилеты фиксировались рядом с другими деревнями, последствий нет. Кроме того, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники ВСУ.

Также Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел деревни Успеновка в Кореневском районе. При этом никто не пострадал. Старовойт отметил, что повреждения получили два дома.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.