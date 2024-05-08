Адвокаты замминистра Иванова принесли в суд его награды

Адвокаты заместителя министра обороны России Тимура Иванова принесли в суд, который рассматривает жалобу на его арест, четыре пакета наград подсудимого. Об этом сообщает ТАСС.

Из апелляционной жалобы следует, что защита Иванова требует освобождения его из СИЗО.

До этого сообщалось, что Мосгорсуд проводит закрытое заседание, где рассматривает жалобу на арест Иванова. Отмечается, что Иванов участвует в заседании из СИЗО по видеосвязи.

Также адвокат Денис Балуев заявил, что юристы Иванова собираются обжаловать решение Басманного суда Москвы об аресте их подзащитного. Он хочет, чтобы его подзащитного перевели под домашний арест.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его бывшей жене.