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Политолог прокомментировал возможный отказ НАТО от ввода войск на Украину

Политолог Рар: решение о вводе войск НАТО на Украину будут принимать США

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Global Look Press

Германский политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения западных СМИ о планах НАТО отказаться от прямого вмешательства в украинский конфликт. Эксперт напомнил, что намерение президента Франции Эммануэля Макрона ввести национальные войска в зону боевых действий не разделяет большинство стран Североатлантического альянса.

«Разумные политики на Западе понимают последствия ввода войск на Украину. Бои между российской армией и французскими легионерами приведут к Третьей мировой войне», — убежден политолог.

Он добавил, что последнее слово о том, допустимо ли НАТО вмешиваться в конфликт на Украине, скажут США.

Как сообщает Corriere della Sera, на июльском саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине.

НАТО не будет посылать солдат в бой, говорится в статье итальянской газеты.

Очередной саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Москва четко дала понять о том, что ввод войск государств НАТО на Украину приведет к вооруженному конфликту с Россией.

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