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Стало известно, как обжаривание пищи может навредить легким

EnvSci: жарка пищи провоцирует выброс токсичных веществ, повреждающих легкие

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Ученые из университета Британской Колумбии установили, что во время обжаривания пищи в воздух выбрасываются углеродные аэрозоли, мелкие частицы или капельки жидкости, называемые BrCOA. Под воздействием света они образуют вредное для легких соединение, называемое синглетным кислородом. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Science (EnvSci).

В исследовании анализировались выбросы и химические вещества, образующиеся при приготовлении на сковороде обычных блюд, включая блины, брюссельскую капусту, яйца, мясо и картофель. Чтобы измерить концентрацию загрязняющих веществ, образующихся при жарке, исследователи использовали инструмент, называемый импингером. Он представляет собой стеклянный сосуд с жидкостью, в который под давлением подается исследуемый воздух.

Оказалось, что при приготовлении пищи в воздухе образуются углеродные аэрозоли, мелкие частицы или капельки жидкости, называемые BrCOA. Под воздействием верхнего искусственного освещения и естественного солнечного света в обычных домах они преобразуются во вредный синглетный кислород.

Результаты ранее опубликованных исследований показали, что синглетный кислород представляет собой высокореактивное соединение, которое может вызывать повреждение легких и способствовать развитию рака, диабета и болезней сердца.

По словам ученых, синглетный кислород и другие токсичные вещества могут задерживаться в воздухе в течение длительного времени после приготовления пищи. Это приводит к постоянному ухудшению качества воздуха в доме. Чтобы избежать потенциально опасных последствий, исследователи порекомендовали включать кухонные вытяжки и регулярно открывать окна для поступления свежего воздуха в помещение.

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