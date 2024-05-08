Украинский дрон атаковал село в Белгородской области

Украинские военные атаковали село Ровенек, расположенное в Белгородской области, при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). О последствиях удара в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали дрон-камикадзе. В момент атаки беспилотник сдетонировал, повредив одно частное домовладение — у здания оказались поврежден фасад и выбиты окна.

«В результате взрыва никто не пострадал», — уточнил глава субъекта.

Гладков добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Днем 8 мая министерство обороны РФ заявило о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Около 14:30 мск в небе над регионом был сбит украинский БПЛА. В ведомстве подчеркнули, что военные ВСУ пытались атаковать российский субъект при помощи летательного аппарата самолетного типа.

Незадолго до этого жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности. Сирены сработали в административном центре региона и Белгородском районе, при этом особый режим действовал всего четыре минуты.

Ранее украинские войска нанесли удары по гражданским автомобилям в Белгородской области.