Часов Яр может стать базой для нового наступления российских войск. Об этом пишет хорватское издание Advance.

По мнению автора публикации, Часов Яр расположен на стратегической высоте и поэтому может стать плацдармом для нового наступления российской армии. Он также полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее проиграли битву за населенный пункт.

«Если русские его возьмут, то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что Киев может избежать поражения на поле боя только одним способом — развязать конфликт между Москвой и странами Запада.

До этого аналитик Раду Хоссу в статье для издания Newsweek заявлял, что сдача Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра может вызвать цепную реакцию, которая приведет к потере других населенных пунктов.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.