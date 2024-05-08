Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что ВСУ заранее проиграли битву за Часов Яр

Advance: Часов Яр может стать базой для наступления России

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Часов Яр может стать базой для нового наступления российских войск. Об этом пишет хорватское издание Advance.

По мнению автора публикации, Часов Яр расположен на стратегической высоте и поэтому может стать плацдармом для нового наступления российской армии. Он также полагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее проиграли битву за населенный пункт.

«Если русские его возьмут, то устроят там свою новую базу, откуда смогут вести наступление по нескольким направлениям», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что Киев может избежать поражения на поле боя только одним способом — развязать конфликт между Москвой и странами Запада.

До этого аналитик Раду Хоссу в статье для издания Newsweek заявлял, что сдача Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра может вызвать цепную реакцию, которая приведет к потере других населенных пунктов.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами