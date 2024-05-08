Замминистра обороны Иванова оставили в СИЗО

Мосгорсуд решил оставить в СИЗО заместителя министра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Инстанция признала его арест законным, сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Апелляционную жалобу заявителя о замене избранной меры пресечения на домашний арест либо иную, не связанную с содержанием под стражей, оставлена без удовлетворения», — сказано в сообщении.

Иванов останется под стражей до 23 июня.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Иванов принимал в нем участие из СИЗО по видеосвязи.

5 мая адвокат Денис Балуев заявил, что юристы Иванова собираются обжаловать решение Басманного суда Москвы об аресте их подзащитного. Он хочет, чтобы его подзащитного перевели под домашний арест.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее суд арестовал счета замминистра обороны Иванова.