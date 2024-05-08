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Покупатель дома заплатил первоначальный взнос монетами, которые копил 3 года

WOB: в Индонезии покупатель внес первоначальный взнос за дом накопленными монетами

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dianajlndr/TikTok

В Индонезии покупатель дома заплатил первоначальный взнос монетами, которые копил три года, пишет World of Buzz.

Как пишут местные СМИ, человек по имени Пак Имам купил дом, но первоначальный взнос заплатит горой монет, которые он копил три года. Эти сбережения уместились в четыре пластиковые пятилитровые бутылки, которые мужчина и принес в офис продаж.

После того, как работники компании вручную пересчитали монеты, с покупателем оформили необходимые документы. Мужчина не уточнил, сколько на это ушло времени, однако пользователи соцсетей похвалили его за бережливость и посочувствовали сотрудникам фирмы, у которых, наверно, теперь болят пальцы.

Позже Пак Имам добавил, что в бутылках в общей сложности было $2851.

Ранее в Индонезии жених через 12 дней после свадьбы узнал, что его жена оказалась мужчиной.

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