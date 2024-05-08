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Адвокат рассказал о психологическом состоянии замминистра обороны Иванова

Адвокат Мусаев: настрой у замминистра обороны Иванова бодрый

Адвокат Мурад Мусаев заявил, что настрой у заместителя министра обороны России Тимура Иванова бодрый, несмотря на то, что он находится в одиночной камере следственного изолятора. Об этом пишет РИА Новости.

«Настрой у Иванова бодрый», — сообщил Мусаев.

По словам юриста, его подзащитный содержится в одиночной камере СИЗО.

До этого Мосгорсуд решил оставить в изоляторе замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве. Фигурант уголовного дела о взяточничестве останется под стражей до 23 июня. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Иванов принимал в нем участие из СИЗО по видеосвязи.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал замглавы оборонного ведомства РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Ранее адвокаты Иванова принесли в суд четыре пакета его наград.

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