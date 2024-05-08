Обвинение выступило против освобождения Иванова из СИЗО

Следователь и прокурор выступили против освобождения заместителя министра обороны России Тимура Иванова из СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Иванова Дениса Балуева.

«Следователь и представитель надзорного ведомства ... выступили в суде против смягчения меры пресечения для нашего подзащитного», — поделился адвокат.

Защита, в свою очередь, считает, что смягчение меры пресечения для Иванова поможет адвокатам более активно участвовать в процессе.

До этого адвокаты Иванова принесли в суд, который рассматривает жалобу на его арест, четыре пакета наград подсудимого.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что два автомобиля Иванова перешли его бывшей жене.