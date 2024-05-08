В ЕС раскритиковали Бельгию за высокий налог на доходы от российских активов

В Евросоюзе растет недовольство высоким налогом на доходы от замороженных российских активов, взимаемым в Бельгии. Согласно изданию La Libre , некоторые страны ЕС выразили критику в адрес Бельгии за налог в 25% на финансовые операции с российскими резервами.

Большая часть замороженных резервов Центробанка России хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

«Поступления от налогов в Бельгии принесут миллиарды евро, а Украине срочно нужны эти средства для обороны», – заявил европейский дипломат.

Партнеров по ЕС не устраивает, что Бельгия распоряжается этими деньгами по собственному усмотрению для помощи Киеву, не тратя бюджетные средства, в то время как остальные вынуждены выделять значительные суммы из своих бюджетов.

Всего в ЕС заморожено €210 млрд российских активов, из которых €190 млрд находятся в Бельгии. По местным законам, Euroclear платит 25% налог на доходы от финансовых услуг. Из €4 млрд годового дохода €1 млрд поступает в бельгийскую казну. В 2022 году эти средства пошли в фонд помощи Украине объемом €1,7 млрд, из которого уже потрачено более €1 млрд на военные расходы.

«Мы не будем создавать отдельный налоговый режим для Euroclear или освобождать его от уплаты налога, ведь эти средства используются для помощи Украине», – заявил бельгийский источник.

До этого стало известно, что в ЕС ожидают «оживленных дискуссий» по санкциям на СПГ из России.

Ранее были названы три блока мировой экономики.