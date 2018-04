Шоу окончено: «Голос» узнал победителя

Финал пятого сезона шоу «Голос. Дети» выпал на день рождения одного из наставников проекта Басты. Выпуск начался задорным исполнением песни Summer in the City международной группы Now United, которая задала позитивный и игривый тон заключительному раунду.

По правилам конкурса, в финале девять участников были разбиты на команды по три челоека от каждого наставника. Дети исполнили песни, и зрители определили только одного прошедшего в суперфинал от каждого трио. В решающем этапе конкурсанты снова вышли на сцену и исполнили вторую композицию. По итогам окончательного голосования определился победитель пятого сезона проекта «Голос. Дети».

Ведущий Дмитрий Нагиев первым вызвал на сцену трио наставника Валерия Меладзе. Непростая задача открывать финал выдалась Тали Купер, которой наставник выбрал песню «Снится сон» в исполнении Ани Лорак. Тали снова показала, что в свои годы обладает незаурядными вокальными данными и сделала серьезную заявку на выход в суперфинал. Следующей вышла на сцену Олеся Машейко и спела известную композицию Давида Тухманова «Аист на крыше».

Последней в команде Меладзе вступила в борьбу Анастасия Гладилина. Наставник выбрал для Насти русскую народную песню «Ой, ты степь широкая», и участница проекта смогла продемонстрировать все свои сильные качества. Особенно впечатляюще выглядели пассажи в нижнем регистре.

Ее выступление выглядело наиболее сильным в трио. Не исключено, что Меладзе сделал ставку именно на Гладилину, так как стопроцентно попал с песней.

Пока продолжалось голосование, Меладзе со своими подопечными исполнил свой первый хит «Сэра» 1995 года. По завершении номера были объявлены результаты голосования, и закономерно с большим отрывом победила Настя, набравшая более 60% голосов.

Затем наступила очередь подопечных Пелагеи. Эден Голан представила на суд зрителей свое исполнение известного хита «All About that Bass». Второй на сцену вышла Вероника Сыромля с песней Валентины Толкуновой «Поговори со мною, мама». Вероника идеально подошла для Пелагеи еще на слепых прослушиваниях, так как обладает всеми качествами для исполнения народных и стилизованных под народные песен.

Для Рутгера Гарехта Пелагея выбрала известную песню «Журавль по небу летит», которую сделали знаменитой на всю страну Валерий Золотухин и Александр Хочинский в фильме «Бумбараш».

Рутгер очень органично и эмоционально выглядел на сцене, сорвав аплодисменты в зале. После конкурсных номеров Пелагия спела с подопечными украинскую народную песню «Цветет терен».

В трио Пелагеи все было не так однозначно, и разрыв между участниками был минимальным. Изначально казалось, что Вероника все-таки выиграет голосование, но в итоге на два процента больше набрал Рутгер, который сам поначалу не поверил своему счастью.

Заключительное трио Басты вышло на сцену под аплодисменты наставнику. Басте в день рождения подарили огромный букет роз.

Акмаль Ходжаниязов открыл выступление команды Василия весьма оригинальным кавером на «They Don't Really Care About Us» Майкла Джексона с присутствием в аранжировке металлических риффов.

Не сказать, что эта версия стала такой уж удачной с музыкальной точки зрения, но Акмаль выдал на сцене великолепное исполнение известного хита и даже продемонстрировал несколько фирменных движений «короля поп-музыки».

Баста красиво сыграл на контрасте, и следом за драйвовым Акмалем на сцену вышла София Федорова с лирической песней «Мама» Аниты Цой. Александра Ушакова завершила первый этап финала исполнением песни «Скандал» с первого альбома Земфиры. Пока шло голосование, Баста с ребятами исполнил свой хит «Сансара». Ближе к концу песни Баста преподнес сюрприз, когда на сцену вышла вся команда Василия.

Когда закончился трогательный эпизод, вновь наступила суровая реальность, и были объявлены результаты голосования.

Как и в трио Пелагеи, первое и второе место разделили всего-то несколько процентов, но дальше прошла Соня Федорова.

Не откладывая дела в долгий ящик, ведущий открыл голосование, и стартовал важнейший этап сезона — суперфинал.

Начала действо Настя Гладилина из команды Меладзе с амбициозным исполнением «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы «Юнона и авось» Алексея Рыбникова. Анастасия вне всяких сомнений обладает очень сильным голосом и отличным музыкальным слухом, так как исполнила романс просто на отлично.

Пелагея выбрала на суперфинал Рутгеру песню Олега Газманова «Офицеры». Парень справился с заданием наставницы и показал прекрасное владение голосом.

Для Сони Федоровой Баста предложил веселую песню «На десерт» украинской девичьей группы Open Kids. Может быть в плане вокала композиция не так требовательна, но смотрелся номер оригинально на фоне более серьезных выступлений других участников.

Наступил главный момент пятого сезона «Голос. Дети». На большом экране в зале появился результат.

Победителем пятого сезона шоу «Голос. Дети» стал подопечный Пелагеи Рутгер Гарехт из Оренбурга.

Можно поздравить и саму наставницу, так как для нее эта победа стала первой в всех проектах «Голос», в которых она принимала участие.